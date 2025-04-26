Москва вложит ещё триста миллиардов в создание московских рабочих мест

В Москве более 300 млрд рублей





Ранее донской производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" (крупнейший в России производитель с/х техники) был вынужден уволить 2000 человек, поскольку российские аграрии не могут себе позволить приобретать сельхозтехнику.