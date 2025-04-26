 

Москва вложит ещё триста миллиардов в создание московских рабочих мест

В Москве более 300 млрд рублей будет вложено в строительство социальных объектов по программе "стимулирования создания мест приложения труда". Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, "город дает льготы инвесторам, которые возводят дома, а также промышленные, деловые, торговые и социальные объекты вблизи жилых районов, создавая тем самым рабочие места".

 

 


Ранее донской производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" (крупнейший в России производитель с/х техники) был вынужден уволить 2000 человек, поскольку российские аграрии не могут себе позволить приобретать сельхозтехнику. 


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APN.ru