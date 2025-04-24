 

Крупнейший производитель сельхозтехники в РФ вынужденно уволил 2000 сотрудников

 

С прошлой осени компания "Ростсельмаш", крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократила две тысячи сотрудников. По словам совладельца предприятия и президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, пойти на такие меры пришлось из-за падения рынка. Аграрии перестали покупать технику как из-за существенного сокращения доходов, так по причине высокой стоимости заёмных средств, что связано с ростом ключевой ставки. Из-за этого осенью, помимо массовых увольнений, завод работал по три дня в неделю.

В настоящее время предприятие вернулось к пятидневке, но в «сниженном режиме». Бабкин пожаловался, что такие условия плохо действуют на коллектив, не способствуют «дисциплинированности и стабильности качества».

Ранее в «Росспецмаше» подсчитали, что в 2024 году продажи российской сельхозтехники упали на 17,6 процента. Хуже всего ситуация обстоит с машинами для внесения удобрений (минус 58 процентов). В январе 2025 года продажи на внутреннем рынке упали еще почти на треть.

Аналитики отраслевой ассоциации не видят предпосылок для увеличения продаж, если только власти не примут своевременные меры.


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APN.ru