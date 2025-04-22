Антиобщество (внегуманистическое общество)

Это общество, где люди осмысляются властями предержащими как неодушевлённые предметы (неметафорически, апрактически). Очень часто — лишние предметы.

Основная причина возможного появления антиобщества — распад социальных и психологических связей между людьми. Люди воспринимают как людей лишь себя и, возможно немногочисленных близких.

Потому - то люди часто очень привязаны к своим питомцам. Это отражает стремление создавать закрытые коллективы без «лишних» людей и с наиболее удобными живыми существами. Очень трепетное отношение к домашним любимцам часто можно объяснить слабостью межличностных связей между людьми. Животные нередко одни из немногих живых существ в замкнутых мирах, где обитают люди.

Эти люди часто равнодушны к нуждам себе подобных. И, в случае отсутствия власти и денег, социально беспомощны. В случае даже не слишком значительных перемен им сложно будет выжить.

Другой возможный источник — высокий уровень технического развития, возможность в перспективе создавать среду обитания без участия других людей. Это будет доступно, прежде всего, наиболее богатым и влиятельным представителям человечества. А, например, гибель оскароносного актёра Джина Хэкмэна и его супруги Бетси Аракава демонстрирует и возможности денег для организации жизни в изоляции, и социальную беспомощность.

Внегуманистическое общество (этот термин разработан И.В. Карасёвым) - это не идеология, а набор социальных практик. Которые могут оказаться в той или иной степени вынужденными, либо позиционироваться пропагандой как таковые. Его строителями могут использоваться любые из существующих современных идеологий.

Любой современный режим, формально не изменяясь, на практике может начать построение антиобщества. И если строителей внегуманистического государства свергают их противники, они легко могут продолжить его строительство. Чему, в случае чего, могут совершенно не помешать формальная идеологическая вражда. Единое антиобщество могут дружно строить носители разных идеологий. Реальный идейный водораздел будет проходить между сторонниками обесценивания человеческой жизни и прав с одной стороны, и сторонниками их защиты— с другой.

На подконтрольной территории имеющие возможность могут уничтожить большинство населения как ненужное. Уровень развития техники делает необязательным существования едва ли не большинства людей. А оставшееся население низвести на уровень в прямом смысле домашних животных, могущих существовать только для исполнения прихотей вышестоящих. Опять же, уровень технического развития это позволяет. Для поддержания высочайшего уровня жизни элиты нужен минимум технически оснащённого и подготовленного населения. Большинство же становится конкурентами в потреблении дефицитных ресурсов. Ещё в большей степени произвести ликвидацию большей части землян позволяет уровень психологического отчуждения.

Таким образом, мечта дикого помещика из одноимённой сказки Салтыкова - Щедрина к средине 21 века может кое - где стать реальностью.

Более того, во внегуманистическом обществе может уцелеть один единственный человек, а все его нужды будет обеспечивать техника. А может и вообще ни одного - правителя уничтожит искусственный интеллект. Такой безлюдный или почти безлюдный неофеодализм может стать уникальным явлением в истории человечества.

Антиобществами могут стать не только государства, но и секты, коммерческие структуры, деградировавшие коллективы выживания и пр…

Опасность возникновения внегуманистического общества возникает как при чрезмерном усилении государства, так ив условиях анархии, когда власть может стать достоянием отдельных частных лиц и групп.

Коллективы выживания, состоящие из современных людей, вполне могут и сами стать антиобществами. Поскольку они нередко безответственны и приучены во всём полагаться на кого-либо, современные молодые люди нередко с детства находятся под тотальным контролем родителей и школы. Контролем и опекой, который раньше никогда не существовал нигде. Так же нередко зависимость от окружающих у современного ребенка соединяется с эгоизмом и равнодушием к другим людям.

Поэтому роль внегуманистического повелителя может быть даже навязана лидеру, руководствующемуся самыми благими намерениями, его «паствой». Она сама может пробудить в нём самые тёмные инстинкты своим эгоизмом и потребительством. Ведь в этом случае отдельный член коллектива одновременно и беззащитен и ненадёжен, требует контроля.



Дегуманизации коллективов выживания, например, превращению их в тоталитарные секты, могут мешать прочные и разветвлённые родственные связи их членов, способность заручиться помощью близких, давно знакомых людей. Особенно важно, чтобы эти отношения основывались на эквивалентном обмене услугами при отсутствии потребительства со стороны кого-либо из родственников.



Плохо, когда люди рвут с привычным социальным окружением и присоединяются к каким-либо сравнительно многолюдным коллективам.

Гораздо лучше, когда люди сотрудничают с крупным коллективом вместе, уже готовой малой группой давно и хорошо знакомых друг другу людей. Либо равноправные малые группы сотрудничают друг с другом для достижения каких-либо жизненно важных целей. Такие малые группы, состоящие из родственников, старых друзей, есть даже у многих современных людей.



Детей надо с детства приучать брать на себя ответственность и быть самостоятельными, полагаться на самих себя. Он должен научиться объединяться с другими для отстаивания своих интересов.

Ответственность подразумевает как свободу, так и спрос по результату без контроля за процессом. Риски и издержки здесь неизбежны, но последствия тотального контроля в детском возрасте ещё хуже. Из рук родителей слишком подконтрольный ребёнок легко и плавно переходит в тоталитарную секту, либо просто оказывается в распоряжении недобросовестных манипуляторов.

Некоторые лидеры будут создавать антиобщество под предлогом борьбы с антиобществом. Что не исключает наличия искренних борцов с внегуманизмом. И различать тех и других часто будет непросто. К тому же борцы в какой-то момент могут деградировать – например, их может развратить постоянное перекладывание на их плечи ответственности.

В любом случае, где сохраняется свобода воли и свобода выбора – там нет антиобщества, он есть там, где эти свободы отсутствуют.