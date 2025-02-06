Сталин: причины популярности

Глубинные пласты социальной психологии архаичны и мифологичны. И именно в условиях кризиса социального космоса эти пласты чаще всего актуализируются.

Основы нынешнего российского социума были во многом заложены Сталиным и при Сталине. Хотя не только им и не только при нём. Но Сталин среди всех этих отцов –основателей наиболее успешный, демоничный. И поэтому – известный. Закладка основ нынешнего связывается в сознании людей именно с ним. Хотя и формировался он, по большей части, позднее, при том же Брежневе. А многие архетипические моменты – глубоко в досоветском времени.

Но как основателя фундамента нынешнего российского общества разные люди воспринимают именно Сталина. Например, западные радикальные учёные –конструктивисты, которые считают, что русский народ вообще появился при Сталине. Или многие простые россияне.

Сейчас явственно ощущается угроза существования сложившегося миропорядка и ожидание его обновления, перетворения. В таких ситуациях сознание людей нередко обращается к той фигуре, с которой ассоциируют начало этого миропорядка. Которая должна вновь вернуться, уничтожить существующий мир и пересоздать его вновь. Для немалого числа россиян фигурой, которая должны выполнить эти действия, является Сталин. Пусть такие представления и откровенно нерациональны…

Коснёмся более конкретных причин популярности «вождя всех народов» в некоторых возрастных группах. В 2010-е — начале 2020-х гг. соцопросы зафиксировали рост популярности Сталина среди молодёжи. Почему?

Сталин ассоциируется с социальной мобильностью, возможностью ранее никому не известному молодому человеку без родства и связей сделать стремительную карьеру. Как это нередко и случалось. Правда, нередко случалось, что такого успешного человека рано или поздно выводили на расстрел. Однако амбициозные молодые люди об этом думать не склонны.

Однако нужно иметь в виду, немалая часть современных молодых людей совершенно не амбициозно. Гораздо больше успешной карьеры их прельщает спокойная, пусть и бедная, жизнь в кругу близких людей. И эти люди в большей степени образуют тенденцию, тренд развития. ( Об этом, в частности, говорят опросы, проводимые «Сбербанком»). Часть этих молодых людей воспринимает Сталина как «управу» на тех, кто реально или потенциально может угрожать кругу их близких и им самим. Вообще, как тот, кому можно пожаловаться, если их «маленькой жизни» что-то может угрожать.

Симпатии в отношении Сталина этих молодых людей ещё дальше от действительности, чем тех, кто стремится к карьере. Поскольку возможности для изменения социального статуса при Сталине было куда больше, чем для образования и сохранения стабильных малых групп (вспомним то же раскулачивание).

Поэтому в этом контексте симпатии к Сталину во многом говорят об ощущении молодыми людьми слабости и непрочности «группы своих» да и их собственного положения в ней. А так же о слабой связи этой группы с другими такими группами, её лишенности внешних связей и внешней поддержки. То есть, слабости коллективов выживания и их сетей. В принципе, своей политикой Сталин вполне целенаправленно создавал подобную ситуацию.

Таким образом, в целом симпатии к Сталину объясняются страхом за существование нынешнего социального космоса, который нуждается одновременно в защите и обновлении. Молодыми людьми Сталин нередко воспринимается как сила, способная устранить препятствие и/или опасность.

Чувство беззащитности и неуверенности, питающее культ Сталина, характерно не только для молодёжи, но и для других категорий населения. Он имеет немало общего с системой брачных предпочтений девушек из неблагополучных районов, которые зафиксировали психологи. Такие девушки часто тянутся к подчёркнуто брутальным и агрессивным мужчинам, в которых подсознательно видят своих защитников.

А в китайской мифологии заметное место занимает Чжун Куй, самый сильный из демонов ада. Он почитается … как один из лучших защитников людей от других демонов, более мелких.