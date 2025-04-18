Житель Суджи рассказал, что случилось после ракетного удара по школе-интернату

Житель Суджи Михаил Записной рассказал, как спасали женщин, оказавшихся под завалами после ракетного удара ВСУ по школе-интернату. Когда начался обстрел, он и ещё некоторые жители находились в подвале, но часть постояльцев находились в комнатах на этажах, многие были ранены. На двух женщин упала бетонная плита, придавив им ноги. Украинские солдаты отказались вытаскивать пенсионерок из-под завалов, поэтому им на помощь пришли местные. Одну из россиянок удалось вытащить быстро, а вторую только спустя сутки смогли достать с помощью домкратов.

«Военные ВСУ сказали нам бросать [оставшуюся под завалами женщину], якобы ей уже не помочь. Но я не мог оставить ее. Мы больше суток её с другими нашими курскими мужиками вызволяли. Я всю ночь с ней разговаривал сидел, успокаивал ее. А на следующий день еще один мирный сумел помочь нам, протиснул домкраты под плиты», — вспомнил Записной.

Женщина выжила и сейчас проходит лечение в одной из больниц Курской области.