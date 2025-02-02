ВСУ нанесли ракетные удары по школе-интернату в Судже, куда сгоняли мирных жителей

1 февраля Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области, сообщает
Минобороны России. В военном ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. В здании, вероятно, находились согнанные туда мирные жители Курской области, а также туда свозили тела убитых мирных жителей. По данным
СК РФ, приказ атаковать школу-интернат дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша.
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал
, что все попытки организовать коридор для вывода мирных из Суджи оказались безрезультатны.