 

ВСУ нанесли ракетные удары по школе-интернату в Судже, куда сгоняли мирных жителей

1 февраля Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области, сообщает Минобороны России. В военном ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. В здании, вероятно, находились согнанные туда мирные жители Курской области, а также туда свозили тела убитых мирных жителей. По данным СК РФ, приказ атаковать школу-интернат дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша.
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что все попытки организовать коридор для вывода мирных из Суджи оказались безрезультатны.
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