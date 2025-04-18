61% россиян считают себя православными

Православными в настоящее время называет себя 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Среди возрастных категорий чаще всех к православию себя относят сограждане в возрасте от 60 лет (69%).

К другим христианским конфессиям, в частности, к католикам и протестантам, относят себя 2% россиян.

Ислам называют своей религией 7% респондентов, чаще всех к мусульманами себя относят сограждане в возрасте от 31 до 45 лет (10%).

Атеистом называет себя почти каждый четвертый (24%), среди молодёжи 18-30 лет эта доля составляет 37%.

Опрос был проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.