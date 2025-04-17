 

В Тверской области дети мигрантов избили девочку, в Ленобласти раскрыли банду карманников, состоящую из женщин и детей

 

В поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили местную девочку. Перед этим они систематически издевались над ней, родители пытались обратить на это внимание школы, но руководство так и не приняло мер. 

В Крыму мигранты избили россиянина за просьбу не плеваться.

В Петербурге пьяный мигрант из Киргизии на BMW стал виновником смертельного ДТП (один погибший и один человек в реанимации).

 

В Ленобласти правоохранители нашли наркотики в цыганском доме в ходе рейда после поимки банды карманниц. Цыганская банда орудовала в Ленобласти и Ростовской области, специализируясь на похищении смартфонов. Воровством занимались женщины и дети

 


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