В Тверской области дети мигрантов избили девочку, в Ленобласти раскрыли банду карманников, состоящую из женщин и детей

В поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили местную девочку. Перед этим они систематически издевались над ней, родители пытались обратить на это внимание школы, но руководство так и не приняло мер.

В Крыму мигранты избили россиянина за просьбу не плеваться.

В Петербурге пьяный мигрант из Киргизии на BMW стал виновником смертельного ДТП (один погибший и один человек в реанимации).

В Ленобласти правоохранители нашли наркотики в цыганском доме в ходе рейда после поимки банды карманниц. Цыганская банда орудовала в Ленобласти и Ростовской области, специализируясь на похищении смартфонов. Воровством занимались женщины и дети.



