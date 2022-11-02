Под Новосибирском "этническая преступная группа" детей мигрантов избила русского мальчика

Дети мигрантов жестоко избили четырнадцатилетнего подростка во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирской области, избиение попало на видео, которое со смехом снимали наблюдатели. Мальчик доставлен в больницу.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что «в Новосибирской области фактически действует этническая организованная преступная группа, состоящая из несовершеннолетних, занимающаяся уже на системной основе избиениями наших детей, вымогательством у них денег».

Подобные происшествия ранее случались в Обнинске Калужской области, когда дети мигрантов запугивали одноклассников и пытались изнасиловать четвероклассницу. А в Пермском крае строители-мигранты избили мальчика за сломанный бордюр.