Подведены полугодовые итоги эксперимента по дактилоскопированию мигрантов; в бюджет поступили 2,5 млрд, прежде уходившие на коррупцию

12 тысяч попыток проникнуть в Россию тех, кому въезд уже был закрыт по решению суда,

Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла бюджету РФ дополнительно 2,5 млрд рублей, сообщил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. По его словам, раньше они шли на коррупцию.

В Подмосковье в жилом комплексе «Белая Дача Парк» от застройщика ПИК поселились рабочие-мигранты. Ключи от квартир в новых домах в Котельниках должны были отдать законным хозяевам ещё 30 марта, однако сроки затянулись. Когда собственники решили проверить состояние своего жилья, то обнаружили, что туда уже успели заехать строители. Одна из потерпевших показала на видео несколько матрасов, на которых спят рабочие, а также импровизированную кухонную зону на полу с небольшой электроплитой, микроволновкой.

«Вот это моя квартира. Заселились здесь люди, живут уже. Кухню себе сделали, нормально обустроились. Везде воняет. Туалетом и ванной уже пользуются люди. Классно я купила у ПИКа квартиру. Может, жить кто захочет».

В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося к продавщице магазина. Ранее он уже был судим за подобное преступление.





Семье потерявшего руку и ногу на СВО добровольца из Узбекистана начали поступать угрозы. Русский из Узбекистана, участник СВО, не может получить российское гражданство с декабря, его матери придётся ехать в Узбекистан за документами, а ей угрожают, и она боится туда возвращаться.

В то же время уроженец Таджикистана, избивший пожилую россиянку и сломавший ей планшет за то, что она снимала сопровождавшую его фигуру в никабе, уже имеет гражданство РФ.