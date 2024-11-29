 

Глава СК призвал жёстко регламентировать въезд мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил жёстко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений. Также Бастрыкин констатировал, что с началом СВО установилась тенденция увеличения количества отказов иностранных правоохранителей в исполнении российских запросов либо их фактического игнорирования.
В Иркутске мигрант из Таджикистана выбросил семнадцатилетнюю дочь из окна четвёртого этажа, потому что ему не понравилась её внешность. Девушка в тяжёлом состоянии.
В Екатеринбурге нелегальный мигрант из Узбекистана пытался изнасиловать женщину, а когда она дала отпор, подкараулил и изнасиловал её шестилетнюю дочь (они жили в одном общежитии).
В Новороссийске мигранты из Закавказья избили супружескую пару и их знакомого, участника СВО, потому что закончился срок аренды гаража (который мигранты взяли в субаренду у нанимателя, в свою очередь, взявшего гараж в аренду у супружеской пары).
На Камчатке бюджетные деньги на интеграцию мигрантов и обучение их русскому языку будет осваивать азербайджанская диаспора.
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APN.ru