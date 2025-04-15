 

Массовая атака украинских беспилотников на Курск, есть погибшая и раненые

 

Курск ночью подвергся массовой атаке беспилотников. Погибла 85-летняя женщина, ранены ещё девять человек. В трёх многоквартирных домах начался пожар, жильцы отселены. Всего повреждено более двадцати многоквартирных домов, также пострадали частные дома. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин; всего известно о десятках повреждённых машин. Затем беспилотниками атакован Рыльск, начался пожар в нескольких частных домах.

В Алёшках Херсонской области дроном атакован девятиэтажный жилой дом электроподстанция, без света остались более 56 тыс. жителей. В Новой Каховке пожар на оптовой базе.
Минобороны РФ сообщает о шести атаках на российскую энергетику за сутки.
В Селидове, ДНР, ранен мужчина 1967 г.р., ранена женщина 1987 г.р.
Ранен мирный житель в Новодружеске, ЛНР.
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