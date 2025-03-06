 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

Один человек погиб и девять ранены при обстрелах Херсонской области. В результате ракетного удара по Бехтерам погиб сотрудник Российской телевизионной и радиовещательной сети, ещё трое были ранены. В Новой Збурьевке ранены 13-летний подросток и 48-летний мужчина. Два человека пострадали при обстреле Новой Каховки, еще два - в Алёшках. 
Две женщины и мужчина ранены в результате атаки ВСУ на Киевский район Донецка, повреждены три многоквартирных жилых дома и пять автомобилей. Также три мирных жителя ранены в Горловке.
Ранена женщина в белгородской Рождественке, повреждены социальный объект, пять частных домовладений и надворные постройки. Также повреждения в Муроме и Новом.
В Сватове, ЛНР, из-за атак ВСУ прекращено движение общественного транспорта, остановлено выездное обслуживание МФЦ. 
Также сообщается об атаке на Воронежскую область, повреждено строение.
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APN.ru