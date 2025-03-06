ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

Один человек погиб
и девять ранены при обстрелах Херсонской области. В результате ракетного удара по Бехтерам погиб сотрудник Российской телевизионной и радиовещательной сети, ещё трое были ранены. В Новой Збурьевке ранены 13-летний подросток и 48-летний мужчина. Два человека пострадали при обстреле Новой Каховки, еще два - в Алёшках.
Две женщины и мужчина ранены
в результате атаки ВСУ на Киевский район Донецка, повреждены
три многоквартирных жилых дома и пять автомобилей. Также три мирных жителя ранены
в Горловке.
Ранена
женщина в белгородской Рождественке, повреждены социальный объект, пять частных домовладений и надворные постройки. Также повреждения в Муроме и Новом.
В Сватове, ЛНР, из-за атак ВСУ прекращено
движение общественного транспорта, остановлено выездное обслуживание МФЦ.
Также сообщается об атаке
на Воронежскую область, повреждено строение.