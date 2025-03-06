ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

по Бехтерам погиб сотрудник Российской телевизионной и радиовещательной сети, ещё трое были ранены. В Новой Збурьевке ранены 13-летний подросток и 48-летний мужчина.

Два человека пострадали при обстреле Новой Каховки, еще два - в Алёшках.