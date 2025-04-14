По данным Минпросвещения, собранным в рамках подготовки к тестированию на знание русского языка, больше всего детей мигрантов в РФ живут в Московской области (44 422), Москве (25 963), Санкт-Петербурге (19 622) и Свердловской области (9 600).

Между тем, по данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в России почти 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из которых детские сады и учебные заведения посещают менее 25%.

В Сасове Рязанской области цыганские подростки оскорбляют, избивают и, угрожая убийством, ставят на колени русскую девочку.

После этого они возвращаются обратно на родину, где получают социальные выплаты от РФ, не неся при этом никаких обязательств. Заместитель главврача абхазской Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия рассказала , что "очень большое количество" беременных абхазок едут рожать в российские регионы ради получение детских пособий и матвыплат.