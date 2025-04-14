По данным Минпросвещения, собранным в рамках подготовки к тестированию на знание русского языка, больше всего детей мигрантов в РФ живут в Московской области (44 422), Москве (25 963), Санкт-Петербурге (19 622) и Свердловской области (9 600).
Между тем, по данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в России почти 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из которых детские сады и учебные заведения посещают менее 25%.
В Сасове Рязанской области цыганские подростки оскорбляют, избивают и, угрожая убийством, ставят на колени русскую девочку.
Заместитель главврача абхазской Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия рассказала
, что "очень большое количество" беременных абхазок едут рожать в российские регионы ради получение детских пособий и матвыплат. После этого они возвращаются обратно на родину, где получают социальные выплаты от РФ, не неся при этом никаких обязательств.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказывает, что в СССР не было межнациональных конфликтов и все народы жили дружно, потому что Россия «всех успокаивала, всех кормила».