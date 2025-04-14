 

Минпросвещения опубликовало свои данные о детях мигрантов, в Сасове цыгане избили русскую девочку, Симоньян рассказала о дружной жизни народов

По данным Минпросвещения, собранным в рамках подготовки к тестированию на знание русского языка, больше всего детей мигрантов в РФ живут в Московской области (44 422), Москве (25 963), Санкт-Петербурге (19 622) и Свердловской области (9 600). 

Между тем, по данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в России почти 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из которых детские сады и учебные заведения посещают менее 25%.

В Сасове Рязанской области цыганские подростки оскорбляют, избивают и, угрожая убийством, ставят на колени русскую девочку. 

Заместитель главврача абхазской Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия рассказала, что "очень большое количество" беременных абхазок едут рожать в российские регионы ради получение детских пособий и матвыплат. После этого они возвращаются обратно на родину, где получают социальные выплаты от РФ, не неся при этом никаких обязательств.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказывает, что в СССР не было межнациональных конфликтов и все народы жили дружно, потому что Россия «всех успокаивала, всех кормила».

 

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