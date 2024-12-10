Госдума приняла в первом чтении законопроект о знании русского языка при поступлении в школу

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Согласно законопроекту, "иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ". Порядок проведения такого тестирования установит Минпросвещения.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - уточняется в законопроекте.

В прошлом учебном году в российских школах обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов с низким уровнем знания русского языка. Согласно данным выборочного мониторинга, в начале нынешнего учебного года сложности со знанием русского языка имелись у 41 процента детей мигрантов, такие цифры привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин.