В Калининграде начался фестиваль "Русская музыка на Балтике"

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова открыл XII Международный фестиваль "Русская музыка на Балтике" в Калининграде, посвящённый 80-летию Победы. Более 100 музыкантов Госоркестра имени Светланова исполнили увертюру-фантазию "Ромео и Джульетта" и сюиту из балета "Лебединое озеро" П.И. Чайковского. Также выступил один из лучших скрипачей России Павел Милюков, в сопровождении оркестра представивший публике Концерт № 1 для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева.

Фестиваль продлится до 12 июня. В течение двух месяцев состоятся 14 разножанровых концертов симфонической, хоровой, камерной, оперной, народной музыки, будут представлены театральные постановки и хореографические композиции. Всего в фестивале примут участие около 500 музыкантов. На калининградской сцене выступят ведущие коллективы России (в том числе пять оркестров), известные исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Чеченской Республики, а также из Киргизии, Сербии, Японии.

Фортепианный цикл пьес "Времена года", а также романсы Чайковского исполнят солисты Калининградской филармонии, лауреаты международных конкурсов: Анна Ушакова, Юлия Василькова, Александр Иванников. Фрагменты из опер и балетов Чайковского исполнят также участники программ Культурного центра Елены Образцовой лауреаты международных конкурсов Катарина Ябланович (Сербия) и Исламбек Кемелов (Киргизия).

Государственная академическая симфоническая капелла России представит программу из сочинений Сергея Прокофьева: знаменитую Пятую симфонию, созданную в 1944 году, Кантату для сопрано, тенора, хора и оркестра на слова Павла Антокольского "Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным", а также Русскую увертюру для симфонического оркестра.

Русские народные песни прозвучат в уникальном проекте "Людмила Зыкина. Исповедь. 17 лет тайны" Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Зыкиной.