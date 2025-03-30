В Москве начались "Рахманиновские дни"

Фестиваль откроется детской программой "Мой первый Рахманинов", которая познакомит с творчеством композитора.

1 апреля в рамках фестиваля пройдут выступления оркестра Московской филармонии под руководством Юрия Симонова и пианиста Валентина Малинина в Концертном зале имени С.В. Рахманинова (Филармония-2), а в Камерном зале филармонии в этот же день выступит пианист Николай Кузнецов. На следующий день в Филармонии-2 Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова и Борис Березовский представят Первую и Вторую симфонии для фортепиано с оркестром, а также "Рапсодию на тему Паганини".

5 апреля в концертном зале имени Чайковского Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Арсентия Ткаченко вместе с пианистом Сергеем Давыдченко исполнят "Юношескую симфонию ре минор", "Рапсодию на тему Паганини" и Третий концерт для фортепиано с оркестром. 6 апреля в Малом зале Филармонии-2 состоится сольный концерт Константина Емельянова, в программе которого - "Вариации на тему Корелли", прелюдии и "Музыкальные моменты" Рахманинова.



Завершится фестиваль 29 апреля в концертном зале Чайковского.