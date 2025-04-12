В Уэльсе (Британия) в учителя целенаправленно стремятся набирать представителей этнических меньшинств. Таким кандидатам предлагают дополнительно 5 тыс. фунтов. Предположительно
, это поможет бороться с расизмом. Подобный отбор кандидатов происходит несмотря на то, что результаты школьников Уэльса, по оценке международного теста Pisa (2022 г.), самые низкие в Британии.
Этнические меньшинства активно привлекаются и в полицию. Лондонской полиции ещё в 2020 году был спущен приказ к 2022 году довести численность цветных в своих рядах до 40%
. Главный констебль полиции Западного Йоркшира Джон Робинс выступает за то, чтобы внедрить "позитивную дискриминацию" по этому принципу во всей стране. В настоящее время приём заявок от белых приостановлен, в то время как азиатов и чернокожих продолжают набирать в полицию. В долине Темзы полицейским рассказывают про
"привилегии белых" и разницу между "нерасистскими и антирасистскими действиями". Во множестве регионов
Британии действуют программы, которые так или иначе предоставляют преимущество при найме в полицию именно небелым соискателям.