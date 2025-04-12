В Британии целенаправленно набирают этнические меньшинства в учителя и полицейские

Главный

констебль

полиции

Западного

Йоркшира

Джон

Робинс

за то, чтобы внедрить "позитивную дискриминацию" по этому принципу во всей стране. В настоящее время приём заявок от белых приостановлен, в то время как азиатов и чернокожих продолжают набирать в полицию. В долине Темзы полицейским рассказывают про