В Британии целенаправленно набирают этнические меньшинства в учителя и полицейские

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В Уэльсе (Британия) в учителя целенаправленно стремятся набирать представителей этнических меньшинств. Таким кандидатам предлагают дополнительно 5 тыс. фунтов. Предположительно, это поможет бороться с расизмом. Подобный отбор кандидатов происходит несмотря на то, что результаты школьников Уэльса, по оценке международного теста Pisa (2022 г.), самые низкие в Британии.

Этнические меньшинства активно привлекаются и в полицию. Лондонской полиции ещё в 2020 году был спущен приказ к 2022 году довести численность цветных в своих рядах до 40%Главный констебль полиции Западного Йоркшира Джон Робинс выступает за то, чтобы внедрить "позитивную дискриминацию" по этому принципу во всей стране. В настоящее время приём заявок от белых приостановлен, в то время как азиатов и чернокожих продолжают набирать в полицию. В долине Темзы полицейским рассказывают про "привилегии белых" и разницу между "нерасистскими и антирасистскими действиями". Во множестве регионов Британии действуют программы, которые так или иначе предоставляют преимущество при найме в полицию именно небелым соискателям.  
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