 

Британская полиция ужесточит борьбу с "ультраправыми", "христианско-ориентированными" выражениями и словом "чёрный"

В Британии МВД намерено ужесточить борьбу с "ультраправыми" - например, с людьми, которые поднимают тему массовых изнасилований и торговли девушками и девочками, совершённых мигрантами из Пакистана в британских городах и тем "разжигают ненависть к мусульманам". Британским полицейским запретили использовать такие выражения, как "чёрный список", "чёрная метка" или "чёрная овца" (аналог русского "паршивая овца"), а также "христианско-ориентированные" выражения, поскольку всё это, с точки зрения руководства британского МВД, может разжечь расизм.
В то же время в Британии разгорается "эпидемия телефонных краж". Бандиты проникают в магазины и хватают столько телефонов, сколько можно захватить за 20 секунд. "Собираясь в стаи, эти банды в масках прорываются мимо беспомощных охранников и покупателей, сметая всё, что попадается им под руку", - пишет "Дейли Мейл". Затем эти телефоны сбываются за границу - чаще всего в Алжир и в Китай, хотя некоторые перепродаются и в Британии. Часто к кражам привлекаются подростки, иногда тринадцатилетние; среди них много мигрантов. Но в Британии национальность грабителей сейчас не упоминается в 44% случаев (в 2011 году - в 8% случаев).  
В 2020 году перед лондонской полицией была поставлена задача к 2022 году довести долю цветных этнических меньшинств в своих рядах до 40%.
Ожидается, что к середине 2032 года население Британии достигнет 72,5 миллионов человек (в 2022 году - 67,6 млн), и весь этот рост придётся на мигрантов.
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APN.ru