 

ВСУ атакуют российские регионы и распродают награбленные в Горнальском монастыре иконы

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки ВСУ.
В селе Кирилловка Климовского района Брянской области погиб мирный житель, подобравший взрывное устройство, замаскированное под мусор, его жена получила контузию.
Мирный житель ранен в белгородском посёлке Ракитное, повреждены два дома в селе Долгое. За сутки ВСУ атаковали более 30 населенных пунктов Белгородской области с применением более 40 беспилотников, 40 боеприпасов и 8 взрывных устройств.
За последние сутки ВСУ пять раз атаковали объекты энергетики в России, в том числе под удар попала электроподстанция «Чубаревка» в Запорожской области, из-за чего без электроэнергии остались потребители в пяти населенных пунктах. 
В Новой Каховке Херсонской области обстрелом разрушен многоквартирный жилой дом.
Солдаты ВСУ распродают иконы, которые украли из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области. За село Горналь по-прежнему идут бои.
Жители села Гуево Суджанского района похоронили больше 20 сельчан во время оккупации, творилось такое, что восемь человек лишились рассудка, рассказала врио губернатора Александру Хинштейну местная жительница.
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