 

Западные санкции не вызывают беспокойства у 72% россиян

По данным "Левада-центра" (внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов), обеспокоенность россиян западными санкциями продолжает снижаться. К февралю 2025 года обеспокоенность снизилась до 26%. Говорят, что западные санкции не вызывают беспокойства, 72% опрошенных (рост на 19 п.п. с марта 2022 года). Среди молодёжи до 24 лет обеспокоенность санкциями составляет 14%. 
Больше всего беспокоит россиян заморозка российских золотовалютных резервов и госсобственности за рубежом, у 47% она вызывает определённое беспокойство. Всё остальное задевает россиян намного меньше, в том числе уход западных компаний из России и ограничения на поставку зарубежных товаров беспокоят 20% населения.
Большинство опрошенных (86%) говорят, что санкции не создали проблем для них лично или их семьи. Об обратном говорят 12% респондентов.
73% считают, что санкции нацелены на то, чтобы ослабить и унизить Россию, лишь 8% думают, что они призваны остановить военные действия. 56% россиян считают, что санкции укрепят Россию. 
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