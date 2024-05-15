 

34% россиян считают, что в России возможны "массовые кровопролитные столкновения на национальной почве"

Согласно опросу Левада-центра (внесён Минюстом в список иноагентов), 34% опрошенных россиян считают в настоящее время возможными массовые кровопролитные столкновения на национальной почве "в России в целом", 58% считают их невозможными. В то же время лишь 14% россиян считают такие столкновения возможными непосредственно в месте своего проживания, 80% считают их невозможными. Однако 19% россиян ощущают межнациональную напряжённость в месте, где живут. В то же время 89% россиян никогда или практически никогда сами не чувствуют враждебности к лицам других национальностей и не чувствуют её по отношению к себе. 68% россиян полагают, что нелегальных иммигрантов следует выдворять за пределы России, 24% считают, что их нужно легализовать и помогать получить работу. 69% россиян полагают, что правительство России должно стараться ограничить приток приезжих, 24% считают это ненужным. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 39% россиян заявили, что политика их не интересует, и они в ней не разбираются
» Выйти на протест с экономическими требованиями готовы 16% россиян, с политическими -- 12%
» 56% россиян считают, что власти озабочены только своим благополучием
» 58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

34% россиян считают, что в России возможны "массовые кровопролитные столкновения на национальной почве"

  • 13:29
  • 177

Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, раненые в Белгородской, Курской, Харьковской областях

  • 12:11
  • 204

Сообщается о взятии Волчанска и окружении Часова Яра

  • 11:45
  • 362

О смерти Максима Кононенко

Володину не понравилось предложение Минздрава заменить врачей искусственным интеллектом

  • 18:21
  • 343

Русскую семью с детьми выдворяют из Екатеринбурга в Казахстан

  • 17:39
  • 342
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru