34% россиян считают, что в России возможны "массовые кровопролитные столкновения на национальной почве"

Согласно опросу
Левада-центра (внесён Минюстом в список иноагентов), 34% опрошенных россиян считают в настоящее время возможными массовые кровопролитные столкновения на национальной почве "в России в целом", 58% считают их невозможными. В то же время лишь 14% россиян считают такие столкновения возможными непосредственно в месте своего проживания, 80% считают их невозможными. Однако 19% россиян ощущают межнациональную напряжённость в месте, где живут. В то же время 89% россиян никогда или практически никогда сами не чувствуют враждебности к лицам других национальностей и не чувствуют её по отношению к себе. 68% россиян полагают, что нелегальных иммигрантов следует выдворять за пределы России, 24% считают, что их нужно легализовать и помогать получить работу. 69% россиян полагают, что правительство России должно стараться ограничить приток приезжих, 24% считают это ненужным.