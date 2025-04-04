Менее 3% официально признанных мигрантов-нелегалов в РФ воспользовались возможностью урегулировать свой статус

ервый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой отметил

Только 18 тысяч из официально признанных 650 тысяч нелегальных мигрантов в РФ согласились урегулировать свой статус, сроку на это осталось меньше месяца (если он не будет опять продлён). П

"У нас остаётся ровно месяц до 1 мая, когда по указу президента Российской Федерации от 30 декабря всем 650 тыс. иностранных граждан предоставлено право узаконить свое правовое положение на территории России. Прийти к нам, сдать дактилоскопию, цифровую фотографию, мы проверим их по некоторым еще учетам и выдадим документы без высылки за пределы РФ. К сожалению, пришли всего 18 тыс. человек".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что беспокойство вызывает поведение детей мигрантов: за год число совершенных ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%, количество убийств совершенных подростками-мигрантами выросло в 7 раз. Такие дети часто совершают преступления «в хорошо сколоченной группе», нападают на прохожих, избивают их, подвергают травле и унижениям ровесников славянской внешности. При этом фиксируют издевательства на камеру мобильных телефонов, выкладывая это в сеть.

В Новой Москве мигранты избили девушку.

В Москве у метро ВДНХ снова открылся закрытый было нелегальный мигрантский хостел.

В подмосковных Котельниках родители учеников младших классов школы №2 пожаловались, что их детям раздают листовки об исламе. На листовке с одной стороны размещена надпись «Ислам для самых маленьких», на другой — стихотворение о «добром дядюшке имаме», который «угощал» и «поучал» своих учеников, став для них «пророком и кумиром». «Каждый человек — это дите Аллаха, от мала до велика. Мы рады каждому! Присоединяйтесь!» — говорится далее. За призывом следует адрес. По словам родителей, листовки раздают дети из нескольких семей, переехавших в район, где расположена школа.



