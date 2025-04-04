Менее 3% официально признанных мигрантов-нелегалов в РФ воспользовались возможностью урегулировать свой статус

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что беспокойство вызывает поведение детей мигрантов: за год число совершенных ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%, количество убийств совершенных подростками-мигрантами выросло в 7 раз. Такие дети часто совершают преступления «в хорошо сколоченной группе», нападают на прохожих, избивают их, подвергают травле и унижениям ровесников славянской внешности. При этом фиксируют издевательства на камеру мобильных телефонов, выкладывая это в сеть.
В Новой Москве мигранты избили девушку.
В Москве у метро ВДНХ снова открылся закрытый было нелегальный мигрантский хостел.
В подмосковных Котельниках родители учеников младших классов школы №2 пожаловались, что их детям раздают листовки об исламе. На листовке с одной стороны размещена надпись «Ислам для самых маленьких», на другой — стихотворение о «добром дядюшке имаме», который «угощал» и «поучал» своих учеников, став для них «пророком и кумиром». «Каждый человек — это дите Аллаха, от мала до велика. Мы рады каждому! Присоединяйтесь!» — говорится далее. За призывом следует адрес. По словам родителей, листовки раздают дети из нескольких семей, переехавших в район, где расположена школа.