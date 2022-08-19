 

Украинцы теперь разбрасывают мины "Лепесток" в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об использовании мин "лепесток" украинскими военными при обстрелах населённых пунктов: "У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать всё". Однако в школах девяти приграничных муниципальных образований в пятикилометровой приграничной зоне с 1 сентября дети будут проходить обучение дистанционно. Уже был случай, когда мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать "один из патронов". https://www.interfax.ru/russia/857285 Также в Белгородской области в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Эвакуировано 89 человек. https://lenta.ru/news/2022/08/19/sklad/
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