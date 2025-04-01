 

16 человек ранены в Горловке, ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре

16 человек ранены в Горловке, ДНР, при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус на площади Победы. Пятеро раненых в тяжёлом состоянии.
Трое мирных жителей ранены в Новой Каховке Херсонской области.
Атакована трансформаторная подстанция в Смородине Белгородской области, без света остались более 1200 потребителей в Грайворонском районе. ВСУ обстреливают Краснояружский район, уничтожены два частных дома в посёлке Горьковский.
Также украинский дрон сбросил не менее четырех боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке, без света остались жители двух населенных пунктов Токмаковского района Запорожской области.
Президент РФ запросил у министра обороны Андрея Белоусова доклад об исполнении "договорённостей об отказе от ударов по энергообъектам".
 
ВСУ пытаются прорваться в Брянскую область.
Свежие силы ВСУ собраны у границы с Белгородской областью.

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