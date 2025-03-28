 

Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена

Украинцы продолжают удары по российским регионам, в том числе энергетической инфраструктуре. 
В Брянской области повреждены молочная ферма и две трансформаторные подстанции в Погарском и Севском районах.
В Саратовской области два десятка дронов ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.
28 марта газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области практически уничтожена снарядами из РСЗО "Хаймарс".
В Белгородской области атакован филиал "Белгородэнерго", произошло отключение от электроэнергии потребителей в Шебекинском районе. Попытки украинцев углубиться в территорию Белгородской области продолжаются, на границе Брянской области ситуация также обостряется. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины не контролирует ВСУ, и они поэтому бьют по энергообъектам.
В Льговском районе Курской области на мине подорвался тракторист, он ранен.
Ранена мирная жительница в Алёшках.
Ранен мирный житель в Горловке.
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APN.ru