Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена

Украинцы продолжают удары по российским регионам, в том числе энергетической инфраструктуре.
В Брянской области повреждены
молочная ферма и две трансформаторные подстанции в Погарском и Севском районах.
В Саратовской области два десятка дронов ВСУ пытались атаковать
нефтеперерабатывающий завод.
28 марта газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области практически уничтожена
снарядами из РСЗО "Хаймарс".
В Белгородской области атакован филиал "Белгородэнерго", произошло отключение от электроэнергии
потребителей в Шебекинском районе. Попытки украинцев углубиться в территорию Белгородской области продолжаются
, на границе Брянской области ситуация также обостряется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что руководство Украины не контролирует ВСУ, и они поэтому бьют по энергообъектам.
В Льговском районе Курской области на мине подорвался тракторист, он ранен
.
Ранена
мирная жительница в Алёшках.
Ранен
мирный житель в Горловке.