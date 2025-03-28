Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена

Мой мир

Украинцы продолжают удары по российским регионам, в том числе энергетической инфраструктуре.

В Брянской области повреждены молочная ферма и две трансформаторные подстанции в Погарском и Севском районах.

В Саратовской области два десятка дронов ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

28 марта газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области практически уничтожена снарядами из РСЗО "Хаймарс".

В Белгородской области атакован филиал "Белгородэнерго", произошло отключение от электроэнергии потребителей в Шебекинском районе. Попытки украинцев углубиться в территорию Белгородской области продолжаются , на границе Брянской области ситуация также обостряется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что руководство Украины не контролирует ВСУ, и они поэтому бьют по энергообъектам.

В Льговском районе Курской области на мине подорвался тракторист, он ранен

Ранена мирная жительница в Алёшках.