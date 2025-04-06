В британском графстве Суррей в государственном лечебном заведении отстранили от работы
чернокожую медсестру Дженнифер Мелле, которая обращалась "мистер" к осуждённому "трансгендеру"-педофилу (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Обидевшийся на "мистера" мужчина, считающий себя женщиной, стал называть саму Мелле "негритянкой" (в Британии это считается оскорбительным). Но руководство больницы сочло, что вина Мелле более серьёзна и что её поведение "не соответствовало профессиональным стандартам".
В Британии за один учебный год отстранили от занятий или вовсе исключили из воспитательных и учебных заведений 178 детей, которых обвинили в "трансфобии"
. Самому младшему "трансфобу" в системе британского образования было 3 или 4 года.
Школьникам в Британии теперь рассказывают
, что национальная героиня Франции Жанна д'Арк, вероятно, была "небинарной".
За последние пять лет число 17-19-летних британцев с душевными проблемами выросло с одного из десяти до одного из четырёх. Психиатр Алистер Сентхаус считает
, что, с одной стороны, на молодых людей сейчас ложится большая психологическая нагрузка, а с другой стороны, то, что раньше считалось нормальными (пусть и отрицательными) человеческими переживаниями, теперь считается болезнью.
В американском штате Орегон мужчина, называющий себя женщиной, выиграл соревнование по прыжкам в высоту среди женщин
. Ближайшую соперницу-женщину "трансгендер" обошёл на 5 сантиметров, что довольно много. При этом соревнуясь с юношами (что он делал ещё два года назад), "трансгендер" занял одиннадцатое место из одиннадцати.
В американском штате Мэриленд фехтовальщицу на рапирах Стефани Тернер дисквалифицировали
из-за отказа выходить на поединок с "трансгендером", который раньше также соревновался с мужчинами.