 

В Британии "трансгендерная женщина" изнасиловал двух девочек

Марсия Уолкер -- 48-летний мужчина, объявивший себя женщиной -- отбывает наказание за нападение, ложные сообщения о бомбах и изнасилование двух девочек (одной из которых было четыре года) в британской тюрьме. Поскольку официально Уолкер считается женщиной, его должны были посадить в женскую тюрьму, но было принято во внимание, что он представляет угрозу для женщин. В мужской же тюрьме -- поскольку он считается женщиной -- его сокамерников изолируют на 45 минут, чтобы Уолкер мог мыться и есть отдельно от всех.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11370323/Trans-child-rapist-segregated-male-jail-risk-posed-female-inmates.html
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