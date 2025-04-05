 

ВСУ за сутки 14 раз нанесли удары по российской энергосистеме

Вооружённые силы Украины за сутки 14 раз атаковали энергетическую инфраструктуру России, под ударом оказались объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Луганской народной республике и Херсонской области. После некоторых из ударов последовали отключения абонентов от электроэнергии. В Минобороны РФ обратили внимание на то, что это свидетельствует о невыполнении Киевом договорённостей по приостановке ударов по энергетике.

 

91 беспилотник и 60 боеприпасов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области, семь человек были ранены, в том числе один (в Пролетарском) тяжело. 5 апреля прибавилась информация о трёх тяжело раненых в Берёзовке, включая пятнадцатилетнего подростка. Повреждены или полностью уничтожены производственные помещения, частные жилые дома, автомобили, ЛЭП.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Курской области и ЛНР погибшие из-за атак БПЛА, "СИБУР-Кстово" приостановил отгрузку продукции
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Нижегородской областях
» Семеро ранены в результате взрыва в Белгороде, раненые в Донецке и Белгородской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе

  • 21:24
  • 211

ВСУ за сутки 14 раз нанесли удары по российской энергосистеме

  • 21:06
  • 213

Адвокат Рафаэля Цатуряна назвал "вырванными из контекста" слова "русских будем резать"

  • 10:27
  • 450

Минпросвещения даст приоритет отечественным игрушкам в российских детсадах

  • 09:49
  • 335

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР

  • 09:24
  • 375
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru