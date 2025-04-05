ВСУ за сутки 14 раз нанесли удары по российской энергосистеме

Вооружённые силы Украины за сутки 14 раз атаковали энергетическую инфраструктуру России, под ударом оказались объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Луганской народной республике и Херсонской области. После некоторых из ударов последовали отключения абонентов от электроэнергии. В Минобороны РФ обратили внимание на то, что это свидетельствует о невыполнении Киевом договорённостей по приостановке ударов по энергетике.

91 беспилотник и 60 боеприпасов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области, семь человек были ранены, в том числе один (в Пролетарском) тяжело. 5 апреля прибавилась информация о трёх тяжело раненых в Берёзовке, включая пятнадцатилетнего подростка. Повреждены или полностью уничтожены производственные помещения, частные жилые дома, автомобили, ЛЭП.