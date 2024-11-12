Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, один из резервуаров

(уже потушен).

Также в Белгородской области атакованы Шебекино, Плотвянка, Новое, Репяховка.

частные жилые дома и легковые автомобили.