Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Белгородской области

В белгородской Дроновке мирный житель подорвался на взрывном устройстве, он ранен. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, один из резервуаров загорелся (уже потушен). Также в Белгородской области атакованы Шебекино, Плотвянка, Новое, Репяховка. Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.
Утром 12 ноября ВСУ нанесли удар по Горловке кассетными боеприпасами, под удар попал также один из маршрутных автобусов, ранены 6 человек.