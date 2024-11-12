 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Белгородской области

В белгородской Дроновке мирный житель подорвался на взрывном устройстве, он раненУкраинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, один из резервуаров загорелся (уже потушен). Также в Белгородской области атакованы Шебекино, Плотвянка, Новое, Репяховка. Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили. 
 
Утром 12 ноября ВСУ нанесли удар по Горловке кассетными боеприпасами, под удар попал также один из маршрутных автобусов, ранены 6 человек.
 

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