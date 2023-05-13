 

Глава СК: отмечаются групповые нападения мигрантов с целью унижения русских

 

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, рассказал, что «преступность несовершеннолетних молодеет» и в РФ растёт число экстремистских преступлений. Кроме того, он отметил рост преступности мигрантов: в 2022 году количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенных приезжими увеличилось с 11 до почти 15 тысяч, то есть на 37 процентов. Бастрыкин обратил внимание на то, что «отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских», и что мигранты в своей массе не интегрируются в российское общество и не хотят изучать русский язык и культуру.

 

На том же самом форуме глава СК рассказал и о том, что в трудное для страны время корпорации, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства: «Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. (...) Дальше уже просто ехать некуда».

 

 

 



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