 

ВСУ продолжают бить по российской энергосистеме, РФ продолжает договариваться с США

 

За сутки украинцы вновь четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру: в Луганске в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию "Сватово" повреждено оборудование, прекращено газоснабжение более 11 тыс. потребителей; в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети-Центр" - "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии, без электроснабжения осталось более 1,2 тыс. бытовых потребителей; в Белгородской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ подстанции "Максимовка" без электроснабжения остались более 1,7 тыс. бытовых потребителей в Шебекинском районе; в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию "Васильевка" произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тыс. бытовых потребителей города Васильевка и Васильевского района. Всего отключения повлияли на около 22,9 тыс. пользователей.

В Херсонской области ранены четыре мирных жителя: женщина в Новой Каховке (1964 г.р.) и трое мужчин (1950, 1965, 1991 г.р.) в Алёшках. Повреждены 7 автомобилей, в том числе машина скорой помощи.

Два мирных жителя ранены в Горловке.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать договариваться с США, так как предпочитает "не сражаться, а говорить и быть услышанной". По его словам, США тоже это предпочитают.

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