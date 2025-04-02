ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Ростовской, Белгородской, Херсонской областях

Два человека ранены
в результате атаки украинских дронов на Таганрог Ростовской области, в одном многоквартирном жилом доме произошёл пожар, 85 человек эвакуированы, повреждены автомобили. БПЛА были начинены поражающими элементами
.
Водитель ранен
в результате атаки дрона ВСУ на "Газель" в Валуйском округе Белгородской области. По дамбе в районе села Поповка ВС РФ ударили ФАБом
, чтобы затруднить украинцам переброску подкреплений.
Три мирных жителя ранены
в Новой Каховке Херсонской области, повреждены шесть автомобилей.
В Курске обломки беспилотника упали на многоквартирный дом
в центре города, временно отселены 60 человек, в трёх домах выбиты стёкла, загорелось
несколько автомобилей. В ночь на среду 2 апреля над Ростовской, Белгородской и Курской областями сбиты 93
беспилотника ВСУ.
В Энгельсе Саратовской области после украинской атаки 20 марта повреждены более 2 000 домов
, "некоторые сложились полностью до основания".