 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Ростовской, Белгородской, Херсонской областях

Два человека ранены в результате атаки украинских дронов на Таганрог Ростовской области, в одном многоквартирном жилом доме произошёл пожар, 85 человек эвакуированы, повреждены автомобили. БПЛА были начинены поражающими элементами.
Водитель ранен в результате атаки дрона ВСУ на "Газель" в Валуйском округе Белгородской области. По дамбе в районе села Поповка ВС РФ ударили ФАБом, чтобы затруднить украинцам переброску подкреплений. 
Три мирных жителя ранены в Новой Каховке Херсонской области, повреждены шесть автомобилей.
В Курске обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в центре города, временно отселены 60 человек, в трёх домах выбиты стёкла, загорелось несколько автомобилей. В ночь на среду 2 апреля над Ростовской, Белгородской и Курской областями сбиты 93 беспилотника ВСУ.
В Энгельсе Саратовской области после украинской атаки 20 марта повреждены более 2 000 домов, "некоторые сложились полностью до основания".
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