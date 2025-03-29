ВСУ обстреливают трансформаторные подстанции и ремонтные бригады, иностранных военных на Украине стало больше

в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии "Айдар - Белый Колодезь"; в результате атаки

украинского дрона на подстанцию Красная Яруга значительно повреждён трансформатор;

в

результате атаки по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии и обесточены более 1,1 тыс. бытовых потребителей в Грайворонском районе;