ВСУ обстреливают трансформаторные подстанции и ремонтные бригады, иностранных военных на Украине стало больше

Беспилотник ВСУ атаковал город Строитель в Белгородской области, загорелось
пустующее офисное здание. Продолжаются удары по энергосистеме
Белгородчины: в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии "Айдар - Белый Колодезь"; в результате атаки украинского дрона на подстанцию Красная Яруга значительно повреждён трансформатор; в результате атаки по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии и обесточены более 1,1 тыс. бытовых потребителей в Грайворонском районе; в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии Борисовка - Красная Яруга с прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе. Беспилотники ВСУ нанесли удары по Тишанке, Екатериновке, Зозулям, Уразову, Смородину, повреждены частные дома и автомобили.
В Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населенных пунктов и округов. Кроме того, они обстреливают ремонтные бригады, препятствуя восстановлению повреждённого.
В промзоне Луганска из-за падения сбитых украинских беспилотников загорелись складские помещения.
В Суджанском районе Курской области подорвался на мине мирный житель, он тяжело ранен
. В Рыльском районе дрон ВСУ атаковал работающий в поле трактор, ранен
тракторист. Также трактор наехал на мину в Нехаевке, тракторист ранен.
Горловка обстреляна кассетными боеприпасами, повреждён многоквартирный жилой дом, ранены пять мирных жителей.
Иностранных военных на Украине становится больше
. Прибыли солдаты из Франции, Германии, Северной Европы.