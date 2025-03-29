 

Минобороны заявило о росте числа ударов по энергетике РФ, ВСУ начали использовать дальнобойные FPV-дроны

Вооружённые силы Украины нарастили количество ударов по объектам энергоинфраструктуры России. «Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», — заявило российское Минобороны.

 

Украинцы начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 километров практически по всей линии фронта: на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях. Кроме того, их заметили в Белгородской и Курской областях.


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APN.ru