Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал появление военных учебных центров для подготовки студентов вузов во всех регионах России. Сегодня на открытие военных учебных центров претендуют девять высших учебных заведений, но со временем планируется запустить 137 учебных центров в 82 субъектах России.

Вооружённые силы Украины ежедневно наносят до трёхсот ударов по российским гражданским объектам, такую статистику привёл посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Число пострадавших в результате атак по гражданской инфраструктуре еженедельно составляет от 60 до 70, а иногда и 100 человек. Ещё одна тенденция последних недель — массовое использование БПЛА со сбросом боеприпасов для "охоты" за мирными жителями. Так, за одну неделю ВСУ применили беспилотники для ударов по около двадцати мирным жителям в Донецкой народной республике, а также в Курской и Белгородской областях. Число ударов по ЗАЭС и Энергодару с использованием ударных БПЛА составляет от 70 до 150 в неделю.

В Стародубском районе Брянской области введён режим ЧС из-за украинского удара из РСЗО по Курковичам. Повреждены фельдшеро-акушерский пункт, магазин и сельскохозяйственное предприятие, перебита перебита линия электропередачи, из-за чего в окрестности пропали свет и связь.

В Белгородской области из миномёта обстреляны Терезовка и Новая Таволжанка.

Украинцы стреляют из артиллерии по бойцам ВСУ, сдающимся в плен.















