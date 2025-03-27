 

"Это - войско". Зеленский рассказал, для чего нужны европейские солдаты на Украине

Европейские солдаты на Украине должны быть готовы к войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Киеву не нужны силы для поддержания мира: «Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину "для подготовки формата армии будущего". "Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - заявил Макрон.

 

Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что ВСУ заимствовали у НАТО и Израиля "тактику тысячи порезов": "Она рассчитана на то, что огромное количество беспилотников запускается и что хоть какой-то, но прорвет систему ПВО и достигнет своих целей".

 


 


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APN.ru