Европейские солдаты на Украине должны быть готовы к войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Киеву не нужны силы для поддержания мира: «Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину "для подготовки формата армии будущего". "Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - заявил Макрон.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что ВСУ заимствовали у НАТО и Израиля "тактику тысячи порезов": "Она рассчитана на то, что огромное количество беспилотников запускается и что хоть какой-то, но прорвет систему ПВО и достигнет своих целей".