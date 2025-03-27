 

Треть трудоспособного населения в мире страдает от проблем с психикой

Около трети трудоспособного населения в 16 странах Европы, Америки и Азии страдают от проблем с психикой, в особенности это характерно для молодого поколения, свидетельствуют данные исследования социологического центра Ipsos.

Исследование проводилось в 16 странах среди 17 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет с 8 октября по 11 ноября 2024 года.

Наибольшая концентрация людей с проблемами психического здоровья была выявлена в Турции (44%). Средний же показатель среди всех опрошенных оказался на уровне 33%, однако среди молодёжи от 18 до 24 лет он составил 47%.

Наиболее часто причиной проблем респонденты называли отсутствие финансовой стабильности и неуверенность в завтрашнем дне из-за положения на рынке труда (53%). Также основными факторами стресса и психической нестабильности стали негативные новости в СМИ (45%) и чрезмерное использование соцсетей и средств цифрового общения (36%)

Последствия стресса чаще всего выражались в проблемах со сном (38%) и головных болях (32%). Около трети прошенных пожаловались на перепады настроения (31%) и снижение мотивации (30%). 


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APN.ru