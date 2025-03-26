 

В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

В аэропорту Кишинёва задержана глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Пока что её задержали на 72 часа и доставили в Национальный антикоррупционный центр "в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов". В административный центр Гагаузии Комрат стягиваются полицейские силы, вероятно, город будет заблокирован.
Гуцул неоднократно заявляла, что Гагаузия выступает за дружественные и партнёрские отношения с Россией, и говорила о желании "сделать всё", чтобы такие отношения не прекращались.
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APN.ru