В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

В аэропорту Кишинёва задержана
глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Пока что её задержали на 72 часа и доставили в Национальный антикоррупционный центр "в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов". В административный центр Гагаузии Комрат стягиваются полицейские силы, вероятно, город будет заблокирован
.
Гуцул неоднократно заявляла
, что Гагаузия выступает за дружественные и партнёрские отношения с Россией, и говорила
о желании "сделать всё", чтобы такие отношения не прекращались.