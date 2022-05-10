 

В Молдавии выписали больше ста штрафов за ношение георгиевской ленты 9 Мая

 

Полиция Молдавии выписала 103 штрафа за ношение георгиевской ленты во время Марша Победы в Кишиневе (в нём приняли участие больше 30 000 человек). "Среди тех, кто фигурирует в протоколах, десять человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности", в том числе это депутаты народного собрания Гагаузской автономии, которое отменило а Гагаузии введенный Кишинёвом запрет.

Марш Победы в Кишинёве получился самым масштабным за последние годы. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что высокую активность людей спровоцировали, в том числе запреты властей. Он сам вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице и пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за её ношение.  


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» МИД Молдавии не хотел видеть представителей России на выборах в Гагаузии
» Приднестровье решит вопрос о независимости всенародным голосованием.
» Воронин остался президентом Молдавии
» Грузия и Молдавия не пойдут против России
» Молдавия обвиняет Россию во вмешательстве в избирательную кампанию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

О гуманизме на войне

О гуманизме на войне

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Шушкевич и Кравчук умерли с разницей в неделю

  • 20:29
  • 199

На 50% участились случаи ухудшения зрения за время ковидорегуляций

  • 19:25
  • 165

Во Франции вырос интерес к русской литературе

  • 18:08
  • 171

Томский, кировский, рязанский, саратовский губернаторы и марийский глава уйдут в отставку

  • 17:51
  • 2 025

В Молдавии выписали больше ста штрафов за ношение георгиевской ленты 9 Мая

  • 17:41
  • 181

ЕС будет принимать решения даже без формального согласия отдельных его членов

  • 11:07
  • 364
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru