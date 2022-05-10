В Молдавии выписали больше ста штрафов за ношение георгиевской ленты 9 Мая

Полиция Молдавии выписала 103 штрафа за ношение георгиевской ленты во время Марша Победы в Кишиневе (в нём приняли участие больше 30 000 человек). "Среди тех, кто фигурирует в протоколах, десять человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности", в том числе это депутаты народного собрания Гагаузской автономии, которое отменило а Гагаузии введенный Кишинёвом запрет.

Марш Победы в Кишинёве получился самым масштабным за последние годы. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что высокую активность людей спровоцировали, в том числе запреты властей. Он сам вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице и пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за её ношение.