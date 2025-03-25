В США признали умершими миллионы 120-летних американцев, в России распространилось мошенничество с сим-картами умерших

В феврале глава Департамента Илон Маск обратил внимание на то, что число получающих социальные пособия американцев на 60 млн больше, чем число самих американцев.

В России распространяется новая мошенническая схема с сим-картами умерших: злоумышленники узнают о смерти человека и сверяются с базами данных и дел о наследстве. После этого они переоформляют на его имя сим-карту онлайн и выводят средства со счёта умершего в банке. Когда родственники не уведомляют мобильных операторов о смерти абонента, оставляя их сим-карты «на память», они облегчают мошенникам задачу.

С 1 апреля на «Госуслугах» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты: с помощью нового сервиса можно будет проверить все оформленные на человека номера, что позволит россиянам узнать, использовали ли мошенники их данные для оформления сим-карт.