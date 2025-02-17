120-249-летние американцы получают социальные пособия

Количество американцев, имеющих номера социальной страховки (394 миллиона человек), значительно превышает численность населения страны (334 миллиона человек), - и это, вероятно, является крупнейшим мошенничеством в истории США, считает глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.
Маск уточнил, что число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионов человек.
Он иронически предположил, что среди таких людей могут быть вампиры, так как пособия получают в том числе 120-249-летние американцы.