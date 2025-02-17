 

120-249-летние американцы получают социальные пособия

 

Количество американцев, имеющих номера социальной страховки (394 миллиона человек), значительно превышает численность населения страны (334 миллиона человек), - и это, вероятно, является крупнейшим мошенничеством в истории США, считает глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

«Да, намного больше "соответствующих" номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории».

Маск уточнил, что число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионов человек.

Он иронически предположил, что среди таких людей могут быть вампиры, так как пособия получают в том числе 120-249-летние американцы.


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