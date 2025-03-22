 

Маск считает, что Байден специально завозил мигрантов в колеблющиеся штаты, чтобы сделать их "демократическими"

 

Бывший президент США Джо Байден специально поощрял нелегальную миграцию в колеблющиеся штаты, чтобы они стали демократическими, считает глава департамента государственной эффективности (DOGE), сверхмиллиардер Илон Маск.

«Целью администрации Байдена было стратегически разместить нелегалов в колеблющихся штатах и сделать их статус легальным, тем самым превратив колеблющиеся штаты в демократические».

По его мнению, если бы это удалось сделать, Демократическая партия установила бы контроль над властью в стране. Маск полагает, что данный подход уже сработал в штате Калифорния, который теперь является одним из главных оплотов демократов.


Мигрантов в США традиционно поддерживают демократы; например, опрос, проведённый уже после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, показал, что 73% демократов считают его планы по депортации нелегальных мигрантов слишком радикальными. 33% демократов всё же одобряют увеличение усилий по регулированию этой сферы, в то время как среди республиканцев его одобряют 86%. 

 


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APN.ru