 

Новости по делу Юрия Ускова

Телеграм-канал "Дело Ускова" опубликовал сообщение о том, как проходит следствие: 
Как проходит следствие по делу Ускова? В бесконечных диалогах со следователями.
– Сегодня Юру в очередной раз вызвали на допрос, где по десятому кругу обсуждались те же вопросы.
– Прокуратура подала два иска, не связанных с делом.
– Продолжаются налоговые и другие всевозможные проверки, по большей части не связанные ни с ИТ-деревней, ни с уголовным делом. С момента возбуждения уголовного дела поступило 15 запросов из налоговой. За предыдущий год – 59. И это не считая плановых проверок. Все эти запросы отнимают время от основных задач, требуют дополнительного внимания. Что именно так упорно ищут госорганы и не могут найти – неизвестно.
– Проверки больше не ограничиваются юрлицами iSpring: теперь налоговая проверяет фотографов, строителей, поставщиков – тех, кто работал с iSpring на основе договора. Налоговая просит предоставить доказательства того, что работы действительно были проведены.
– На все запросы предоставляются ответы. Юрий не раз говорил, что вёл и ведёт дела честно и прозрачно. Мы рассчитываем на проведение дальнейшего расследования по существу.
Юрия Ускова задержали 11 февраля, предпринимателю вменяется мошенничество в размере 20,5 млн рублей при покупке участка для строительства корпоративного поселка. Компания iSpring была основана в 2001 году. Forbes называет ее «ведущим разработчиком продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков». В 2023 году выручка iSpring составила около 3 млрд рублей.
 
В пресс-службе iSpring отметили, что «предъявленные обвинения связаны с гражданской позицией Юрия Ускова. Среди других неравнодушных жителей Йошкар-Олы он активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи... С августа 2024 года из контролирующих органов республики в компанию поступило 68 запросов с требованием предоставить документацию о деятельности компании. Все документы были предоставлены. И в день судебного заседания — 10 февраля, где рассматривался вопрос о застройке рекреационных территорий, возбуждается уголовное дело, проходят обыски и задержание Юрия Ускова».
 

 

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