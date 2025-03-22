Новости по делу Юрия Ускова

Как проходит следствие по делу Ускова? В бесконечных диалогах со следователями.

– Сегодня Юру в очередной раз вызвали на допрос, где по десятому кругу обсуждались те же вопросы.

– Прокуратура подала два иска, не связанных с делом.

– Продолжаются налоговые и другие всевозможные проверки, по большей части не связанные ни с ИТ-деревней, ни с уголовным делом. С момента возбуждения уголовного дела поступило 15 запросов из налоговой. За предыдущий год – 59. И это не считая плановых проверок. Все эти запросы отнимают время от основных задач, требуют дополнительного внимания. Что именно так упорно ищут госорганы и не могут найти – неизвестно.

– Проверки больше не ограничиваются юрлицами iSpring: теперь налоговая проверяет фотографов, строителей, поставщиков – тех, кто работал с iSpring на основе договора. Налоговая просит предоставить доказательства того, что работы действительно были проведены.

– На все запросы предоставляются ответы. Юрий не раз говорил, что вёл и ведёт дела честно и прозрачно. Мы рассчитываем на проведение дальнейшего расследования по существу.