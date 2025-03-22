Педиатр рассказал о влиянии антисептиков на здоровье детей

Врач-педиатр Павел Бережанский предостерёг от частого употребления антисептиков, особенно если дома есть маленький ребёнок. Бережанский указал, что чем чаще используются антисептики, тем реже ребенок контактирует с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами. Со временем это может спровоцировать аллергию, то есть иммунитет будет агрессивно реагировать на обычные продукты, такие как фрукты, овощи и мясо. Кроме того, дети, выросшие в стерильных условиях, в большей степени подвержены простуде и гриппу.

Педиатр отметил, что частое использование антисептиков мешает формированию иммунной системы. Он пояснил, что дети появляются на свет с «пустым» иммунитетом. Но постепенно иммунитет учится вырабатывать защитные тела к инфекциям. Это происходит тогда, когда ребенок дома или на улице сталкивается с возбудителями болезней, «таким образом, ребенку очень важно контактировать с инфекциями, гельминтами, аллергенами».

Врач подчеркнул, что в человеческом теле почти нет стерильных участков, бактерии присутствуют везде, за исключением некоторых отделов нервной системы. Более того, микроорганизмы формируют микрофлору, необходимую для на нормальной работы организма.