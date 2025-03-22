 

Педиатр рассказал о влиянии антисептиков на здоровье детей

 

Врач-педиатр Павел Бережанский предостерёг от частого употребления антисептиков, особенно если дома есть маленький ребёнок. Бережанский указал, что чем чаще используются антисептики, тем реже ребенок контактирует с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами. Со временем это может спровоцировать аллергию, то есть иммунитет будет агрессивно реагировать на обычные продукты, такие как фрукты, овощи и мясо. Кроме того, дети, выросшие в стерильных условиях, в большей степени подвержены простуде и гриппу.

Педиатр отметил, что частое использование антисептиков мешает формированию иммунной системы. Он пояснил, что дети появляются на свет с «пустым» иммунитетом. Но постепенно иммунитет учится вырабатывать защитные тела к инфекциям. Это происходит тогда, когда ребенок дома или на улице сталкивается с возбудителями болезней, «таким образом, ребенку очень важно контактировать с инфекциями, гельминтами, аллергенами».

Врач подчеркнул, что в человеческом теле почти нет стерильных участков, бактерии присутствуют везде, за исключением некоторых отделов нервной системы. Более того, микроорганизмы формируют микрофлору, необходимую для на нормальной работы организма.
 
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что если ребёнок играет в компьютерные игры по ночам, то это не может быть киберспорт, потому что тренировки по киберспорту ночью не проводятся.
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