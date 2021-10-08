В Британии из-за ковидорегуляций ослаблен естественный иммунитет к гриппу

Число летальных исходов в результате заражения населения Великобритании гриппом предстоящей зимой может достигнуть 60 тыс., поскольку иммунитет британцев к острым респираторно-вирусным инфекциям был ослаблен в результате мер по борьбе с ковидом. Если это произойдёт, будет побит рекорд смертности полувековой давности. "В прошлом году не так много людей заболели гриппом из-за коронавирусных ограничений, поэтому естественный иммунитет не так силен, как обычно. Мы будем наблюдать распространение гриппа этой зимой, оно может быть выше, чем обычно, что обернётся серьёзной проблемой для общественного здравоохранения", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.
Между тем, ещё в ноябре 2020 года, то есть почти год назад, учёные Принстонского университета предупреждали, что маски и социальное дистанцирование ведут к такому результату.