Глава Минобранауки призвал не "выполнять план" по иностранным студентам, а брать мотивированных

Качество контингента иностранных студентов, которые обучаются в России, оставляет желать лучшего, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — считает министр. По его словам, трудности возникают в частности с иностранными студентами, которые обучаются на платной основе.

В то же время Фальков заявил об увеличении грантов для "перспективных иностранных студентов": в этом году их планируется 2000, а к 2028 году - 5000.