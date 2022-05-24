Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонской системы
- 24.05.2022, 19:38,
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил
:
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».
Главная отличительная черта Болонского процесса (Россия присоединилась к нему в 2003 году) -- двухуровневая система образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года).