Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонской системы

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил:
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».
Главная отличительная черта Болонского процесса (Россия присоединилась к нему в 2003 году) -- двухуровневая система образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). 
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