Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонской системы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Главная отличительная черта Болонского процесса (Россия присоединилась к нему в 2003 году) -- двухуровневая система образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года).