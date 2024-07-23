Русские студенты не нужны?

Сегодня прочёл новость: "Глава Минобрнауки РФ Фальков: надо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов или тех, кто находится в сложной жизненной ситуации".



Когда я учился на Физико-Техническом факультете Уральского Политехнического института - Уральского Государственного Технического университета (1989-1995 годы), практически все мои иногородние однокурсники жили в физтеховской общаге, ни у кого из них не было денег, чтобы снимать квартиру или комнату.



Мой отец поступил в УПИ в 1955-м, приехав из Петровска-Забайкальского; если бы ему нужно было снимать квартиру - он бы даже не пытался получить высшее образование, так как у русских в СССР не было денег. Более того, русские вынуждены были платить за получение высшего образования с 1940 по 1956 годы, национальные меньшинства были освобождены тогда от платы за получение образования. Целый год бабушка (работала штукатуром в Петровске-Забайкальском) платила за обучение отца в институте (дед погиб на фронте в 1944-м, он был рядовым, поэтому отцу и бабушке государство не выплатило ни копейки за утерю кормильца, эти выплаты полагались только детям погибших офицеров, так же только дети погибших офицеров освобождались от платы за образование), пока в 1956-м Хрущёв не отменил плату за обучение в 8-10 классах школы и в институте для русских. Отец всё время обучения в УПИ жил в институтской общаге.



Моя мама - родом из русской старообрядческой деревни Оришуть, она обучалась в педагогическом институте в Йошкар-Оле (природное название города - Царевококшайск) с 1952 по 1956 годы, всё время обучения дед платил за учёбу. Общежития для мамы не хватило, выручило то, что начальник милиции Йошкар-Олы был хорошим знакомым деда, и всё время обучения в педагогическом институте мама жила на квартире начальника милиции Йошкар-Олы совершенно бесплатно.



Все ведущие ВУЗы Великобритании и США предоставляют всем своим студентам общежития. Потому, что США и Великобритания защищают интересы своих студентов.



Президент РФ Владимир Путин в мае этого года издал указ, предписывающий к 2030 году довести число иностранных студентов, обучающихся в РФ, до 500 тысяч, причём этим студентам РФ предоставляет места в общежитиях в первоочередном порядке, множество иностранных студентов в РФ учатся за счёт государственного бюджета РФ (подавляющее число иностранных студентов в РФ - из Средней Азии, после получения высшего образования в РФ они без проблем получают гражданство РФ и становятся государственными чиновниками РФ). А большинство русских студентов сейчас учатся не за счёт государственного бюджета РФ, а за счёт карманов своих родителей. Если лишить русских студентов общежитий - подавляющее число русских никогда не сможет получить высшего образования.