 

В ЯНАО запрет мигрантам работать на транспорте привёл к уменьшению аварий, в Петербурге мигрант год насиловал больную девушку

 

В Петербурге нелегальный мигрант из Азербайджана год насиловал беспомощную семнадцатилетнюю девочку-инвалидку.

 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что запрет иностранцам работать в сфере перевозок привёл к значительному снижению аварийности на дорогах. Руководствуясь достигнутыми результатами, Артюхов распорядился разработать дополнительные запреты для мигрантов. В первую очередь речь идет о запретах на работу в системах здравоохранения и образования. 

Во Владивостоке водитель городского автобуса встал на колени перед автобусом и принялся совершать намаз, пока находившиеся в салоне пассажиры сидели и ждали.

Сходный случай с совершением намаза посреди дороги в Петербурге.

 

В Тверской области семья мигрантов из Таджикистана не только пристроила старших родственников на российскую пенсию, но и получила жилищный сертификат. При этом глава семьи "занимается бизнесом в сфере общественного питания".
Двухдневная этническая поножовщина в Петербурге завершилась арестом участников.
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